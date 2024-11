Liberoquotidiano.it - "L'opzione è già sul tavolo di Putin". Petrolio: scacco matto all'Occidente in una mossa

Difficile sapere se l'idea sia una conseguenza della vittoria di Donald Trump o il frutto di una strategia messa a punto da tempo per dominare il mercato mondiale del greggio e smarcarsi dalle sanzioni occidentali scattate dopo l'invasione dell'Ucraina. Stadi fatto che Mosca starebbe lavorando a un piano per fondere le sue più grandi compagnie petrolifere in un unico campione nazionale, con un'aggregazione che rafforzerebbe la presa del presidente Vladimirsui mercati energetici globali e sull'economia russa in tempo di guerra. Questo, almeno, è quanto racconta il Wall Street Journal, secondo cui lo scenario sarebbe suldel leader russo. Nel dettaglio, il gigante sostenuto dallo Stato Rosneft Oil assorbirebbe il produttore statale Gazprom Neft, una sussidiaria dell'esportatore di gas naturale Gazprom, e la Lukoil di proprietà indipendente.