Oasport.it - LIVE Maritza Plovdiv-Conegliano 17-14, Champions League volley femminile in DIRETTA: avvio difficile per le Pantere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-17 Errore in attacco di Hristoskova.19-16 Haak passa sopra il muro, break per.19-15 Finalmente arriva un attacco vincente di Lukasik.19-14 Ancora un mani-out di Dudova, si mette male il primo set.18-14 Dudova chiude uno scambio infinito,sta facendo tanta fatica in ricezione e Lukasik al momento è insufficiente in tuti i reparti.17-14 Hristoskova trova il punto del +3,ferma il gioco.16-14 Scappa la fast di Chirichella, attenzione.15-14 Ace di Slavcheva.14-14 Non passa il servizio di Lubian.13-14 Lukasik a segno al terzo tentativo.13-13 Muro di Nikolova su Lukasik.12-13 Zhu Ting passa in parallela, la cinese sta mettendo in mostra tutto il suo repertorio.12-12 Pallonetto di seconda intenzione di Slavcheva.