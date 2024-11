Sport.periodicodaily.com - La Pileri Academy brilla all’EICMA di Milano: Capirossi e Petrucci in visita, iscrizioni aperte fino al 20 novembre

La partecipazione delladi, la fiera internazionale del ciclo e motociclo, è stata un vero successo, confermando la crescita esponenziale del progetto ideato da Francesco. Lo stand dell’è stato un punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori, attirando l’attenzione di numerosi nomi prestigiosi del mondo dei motori.Presenti allo stand Francesco, direttore dell’, Amelio Grancini, numero uno della AGM OIL, main sponsor del team, e Daniel Miralles, Ceo della Mir. Tra gli ospiti d’eccezione, spiccano Lorise Danilo, che hanno volutore lo stand per complimentarsi personalmente con il team, riconoscendo il valore del progetto e il suo rapido sviluppo. Daniel Miralles, della Mir, ha lodato il percorso intrapreso dall’e ha annunciato un’importante novità: nelle prossime prove su pista, in calendario a gennaio, arriveranno in Italia giovani piloti spagnoli della categoria Moto 5, che affiancheranno i giovani ragazzi italiani nel loro percorso di crescita.