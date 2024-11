Gaeta.it - La Nazionale Italiana Macellai esprime solidarietà ai colleghi spagnoli dopo le alluvioni

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’onda diè giunta dalla, che ha voluto offrire il proprio supporto aicolpiti dalle recentiche hanno interessato le città di Valencia e Barcellona. Questo gesto sottolinea l’importanza di una rete di collaborazione tra professionisti del settore e il loro impegno verso una comunità globale unita dalle sfide quotidiane.e collaborazione tra professionistiLa NIM ha sempre considerato i propricome compagni di viaggio nel percorso di valorizzazione della professione dio. Ricordando i momenti di collaborazione passati, laevidenzia l’affiatamento e l’amicizia che uniscono idi Italia e Spagna. La crisi attuale ha colpito profondamente non solo gli abitanti delle zone colpite, ma anche quelli che, come i professionisti italiani, lavorano per tramandare e onorare l’arte della macelleria.