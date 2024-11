Ilrestodelcarlino.it - La commedia del Passante

Tutte le campagne elettorali che insistono su Bologna e l'Emilia-Romagna hanno sempre un minimo comune denominatore: la discussione sul. Il progetto per allargare tangenziale e autostrada del nodo bolognese, tra i più trafficati d'Italia, tiene banco da decenni e il disegno attuale prevede un investimento di quasi 3,5 miliardi di euro. Sì, non è un errore: miliardi. Insomma, cantieri mastodontici per un'opera, sulla carta, galattica. Detto questo, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, il dibattito è aperto, con ad esempio il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che ha rilanciato ilcome una delle sue priorità e il candidato governatore del centrosinistra, Michele de Pascale, che si è detto d'accordo sulla sua realizzazione a patto però che non ci siano tagli sulle opere green di contorno, per non ritrovarsi in casa con i no di ambientalisti e Verdi.