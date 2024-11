Inter Marotta ribatte a Conte e Scaroni

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Le nostre prestazioni in Champions sono state di tutto rispetto e in Serie A siamo a un punto dalla vetta. Il campionato è molto lungo, ci sono tantissime partite e tantissimi punti. Importante rimanere attaccati alla vetta, gennaio e febbraio saranno determinanti”. Parla così Giuseppe, presidente dell’, a margine della consegna del Premio Nils Liedholm. Il dirigente nerazzurro ha trovato anche il tempo di rispondere a Paolo: “Dipende dai puntid i vista. Se lui rappresenta l’unica squadra di Milano, allora noi rappresentiamo qualcosa di superiore. Non voglio fare polemiche, è un amico, ognuno porta avanti il proprio club definendolo il migliore. Sulla mia cravatta vedo due stelle, auspico che possa raggiungere quanto prima anche il Milan la seconda stella“.è poivenuto anche sulle parole di Antonionel post di-Napoli “Io credo che con la tecnologia si migliori la situazione, ovvero diminuiscono gli errori.