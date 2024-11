Gaeta.it - Incontro a Napoli per sostenere minori a rischio: un protocollo per il reinserimento sociale

Un'importante riunione si è svolta ieri pomeriggio presso la Prefettura di, focalizzata su strategie concrete per supportare iin situazioni critiche. Il prefetto Michele Di Bari ha guidato il tavolo di lavoro, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, del settore educativo e di associazioni attive nella tutela dei più giovani. L'obiettivo principale dell'è stato quello di delineare nuove azioni di collaborazione per affrontare la crescente problematica della dispersione scolastica e deldi marginalizzazione.Presenza istituzionale e sociosanitariaAll'hanno partecipato figure chiave della Regione Campania e del Comune di, inclusi gli assessori Mario Morcone e Lucia Fortini, rispettivamente per la Sicurezza e la Scuola, e Antonio De Iesu e Luca Trapanese, per la Legalità e il Welfare.