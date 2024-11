Corrieretoscano.it - Immigrazione e sfruttamento del lavoro a Prato, Confindustria: “Situazione eccezionale”

Leggi su Corrieretoscano.it

del, all’indomani della visita adella commissione d’inchiesta parlamentare interviene anche. “La posizione della nostra associazione non è e non è mai stata ostile all’– chiarisce la vicepresidente diToscana Nord Fabia Romagnoli -. Siamo anzi consapevoli che la presenza di persone provenienti da altri paesi può costituire, se ben gestita e controllata, un’opportunità preziosa, tanto più in considerazione dellademografica del nostro paese e delle difficoltà, già ora in atto e destinate ad aumentare, nel reperimento di alcune figure professionali. Non abbiamo mai richiesto che venissero indirizzati suflussi di migranti, ma nemmeno ne abbiamo osteggiato l’arrivo. Abbiamo sempre auspicato che l’integrazione procedesse e guardato con spirito positivo ai ‘nuovi pratesi’, a cominciare da bambini e ragazzi che vanno a scuola con i nostri figli e nipoti.