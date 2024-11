Iltempo.it - #iltempodioshø

Il Cremlino smentisce la telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump. Intanto il figlio del tycoon e prossimo presidente Usa posta la foto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky con «-38 giorni». Forse un riferimento al 17 dicembre, data in cui i grandi elettori degli Stati Uniti si riuniranno per esprimere il loro voto per il presidente e il vicepresidente in base ai risultati delle elezioni del 5 novembre. Ore contate per il leader di Kiev?