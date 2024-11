Ilfoglio.it - Il ritorno di Marco Giampaolo, maestro di calcio per mancanza di prove

La stagione dell’amore pernon ha ancora finito di bruciare i sogni perduti sul falò dell’ennesima chiamata alle armi – la notizia è che è appena stato nominato allenatore del Lecce al posto di Luca Gotti – ma per dirla alla Battiato, il nostro ne ha avute di occasioni, perdendole certo e comunque si sa, gli orizzonti svaniti nel marasma del 4-4-2 non si scordano mai. Cominciata la carriera da veneratodinegli ultimi anni si è trovato avviluppato nei suoi stessi schemi, nel crocevia esistenziale dove regna l’incomprensione e l’incompiutezza. Tanto che – per i critici più feroci –è oggi undiperdi. Il rilancio leccese arriva dopo tre esoneri consecutivi, una litania di misfatti che dal Milan al Torino arrivando alla Sampdoria l’hanno travolto e abbandonato sul bagnasciuga dei rimpianti.