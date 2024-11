Quifinanza.it - Il decreto salva-infrazioni riscrive il Jobs Act, c’è la stretta sui contratti a termine

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

IlUe (dl 131/2024) è legge e le novità introdotte vanno a modificare l’assetto dei, sia nel settore pubblico che in quello privato. In caso didichiarati illegittimi dal giudice e trasformati a tempo indeterminato, i dipendenti della pubblica amministrazione potranno ottenere risarcimenti fino a un massimo di 24 mensilità. Nel settore privato, invece, si ripristina la possibilità di poter ottenere risarcimenti potenzialmente illimitati (cioè non predeterminati dalla normativa).La modifica introdotta dalUe si applica alle illegittimità di proroghe e rinnovi oltre i 12 mesi.Come cambia il lavoro privatoÈ stato di fatto riscritto l’articolo 28, comma 2 e comma 3, deln. 81 del 2015, uno dei principali decreti attuativi delAct.