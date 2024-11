Giocare bene non basta questo Sinner va sconfitto due volte

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

DA TORINONella serata di Torino, Taylor Fritz gioca, molto. Ma contro il numero 1 del mondo, Jannik, di questi tempi non. Non serve solo una partita perfetta: ne servono due. Un concetto mai vero così come dopo la conclusione della sfida valida per il gruppo Nastase delle Nitto ATP Finals 2024, vinta 6-4 6-4 dall’azzurro.Per tenere testa abisogna essere impeccabili dall’inizio alla fine, sfruttare ogni minima chance e sperare che lui abbia un momento di debolezza. Secompito viene svolto con successo, bisogna far sì che ciò si ripeta nei punti decisivi, con mano ferma e magari un piccolo cedimento di. Tante partite si decidono su pochi punti: acon andamento casuale, ma spesso sono i campioni a fare la differenza. Non è un caso chesia il numero 1 del tour per percentuale di palle break convertite, con il 73.