Quotidiano.net - Gaza, allarme aiuti umanitari: mai così pochi dal 2023, pressioni su Israele. Katz: “Guerra in Libano continuerà”

Roma, 12 novembre 2024 – E’nella Striscia di: nonostante l’ultimatum lanciato dagli Stati Uniti, che minacciavadi sanzioni qualora entro un mese non fosse registrato un aumento delle forniture, si sta assistendo al livello più basso dallo scorso dicembre. Il diktat scadrà tra oggi e domani. In mattinata, l’Idf ha annunciato la consegna di “centinaia di pacchi di cibo e acqua” nel nord della regione. Nella notte, almeno 14 persone sono morte in una serie di raid Israeliani sulla Striscia: colpiteCity, Beit Hanun e Khan Younis. In quest’ultima, l’attacco ha centrato una tendopoli che ospitava rifugiati. In totale, i feriti sarebbero “decine”. Il cambio al vertice del ministero della Difesa di Tel Aviv non cambia le sorti del conflitto in: il neo responsabile, Israel, ha annunciato su X la sua intenzione di continuare l’offensiva fino a “ottenere i frutti della vittoria”.