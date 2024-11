Puntomagazine.it - FE. NA. L.I: Sostegno e vicinanza a donne ed uomini dei corpi della locale polizia italiana

In seguito a recenti episodi di violenza i sindacati ribadiscono il loro impegno al fianco degli agentiI Vertici SindacaliFE.NA.L.I. – F.N.L. ITALIA esprimono la più profonda solidarietà e il massimo supporto a tutti ididel nostro Paese, in particolare a coloro che operano nelle aree maggiormente esposte ai rischi legati alla sicurezza pubblica.In seguito ai recenti e drammatici episodi di violenza che hanno colpito la Capitale e diverse altre città italiane, i sindacati ribadiscono il loro impegno a fianco degli agenti di, in particolare ora che il settore è stato posto di fronte a una crescente escalation di difficoltà, non solo in termini di carenze organiche, ma anche di crescente pericolo nelle operazioni quotidiane di servizio.