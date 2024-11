Dilei.it - Ethan James Green, chi è il fotografo del Calendario Pirelli 2025

A neppure 35 anni si è guadagnato il ruolo di autore in uno dei lavori più fotografici più famosi e iconici del nostro secolo. Si chiamail nuovodel. Arriva da New York, ha un passato da modello e tra i suoi modelli ha scelto anche una famosissima italiana., da modello anasce nella piccola cittadina di Grand Rapids, nel profondo Michigan, ma non ci resta a lungo. Appena 17enne firma un contratto con la Ford Models e si trasferisce a New York. Lo sguardo di ghiaccio lo rende perfetto per stare davanti all’obiettivo, ma lui ha sempre preferito stare dietro la fotocamera. Così, tra una sfilata e l’altra per pagare l’affitto, prende lezioni da uno dei più grandi fotografi del 2000, David Armstrong.