Lanazione.it - Ennesima razzìa di foto dal cimitero. Monta la rabbia: "Più telecamere"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Già è odioso quando dalle tombe spariscono i fiori destinati ai nostri cari. Ancora peggio, anzi, molto peggio quando vengono toccati ricordi di famiglia pieni di affetto e significato. Succede quando spariscono ninnoli e giocattoli, ma anchegrafie. Come quelle trafugate negli ultimi giorni da ignoti al cimiterio di via Garibaldi, provocando sdegno,e incredulità per un gesto che non si pensa mai possa essere compiuto in spregio a chi non è più con noi. La sensazione è quella di avere a che fare con persone che non si fanno scrupoli mentre profanano le tombe mancando di rispetto ai defunti e ai loro cari. Unache come sempre si riversa anche sui social, con gente che racconta del furto non solo dima anche di rose di velluto e altri ricordi lasciati accanto al nome del proprio familiare.