Anteprima24.it - Donna uccisa nel Cilento, “indagato il compagno”. Il suo legale non conferma

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSarebbe stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio ildi Silvia Nowak, latedesca di 53 anni il cui corpo venne trovato semi-carbonizzato il 18 ottobre scorso a Ogliastro Marina, nel. L’avvocato Felice Carbone, che assiste l’uomo, un 62enne pure lui di nazionalità tedesca, interpellato dall’ANSA, nonperò l’indiscrezione, sottolineando di non aver ricevuto finora alcuna comunicazione formale. Le indagini vengono coordinate dalla Procura di Vallo della Lucania, che continua gli accertamenti condotti dai carabinieri e che si basano anche su analisi svolte dal Ris nella villetta in cui viveva la coppia, nel giardino circostante e nel camper dei due tedeschi. Analisi di cui si attendono ancora tutti i risultati definitivi.