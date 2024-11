Ilgiorno.it - Delebio, Carcano ferma dopo il rogo. I lavoratori chiedono il dissequestro della copertura

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

, 12 novembre – Assemblee con idei tre turni ieri, lunedì 11 novembre, alladi, la storica azienda di produzione e trasformazione di laminati in alluminio interessata lo scorso 31 ottobre da un violento incendio causato, così parrebbe, dal malfunzionamento di un macchinario. Furono gli stessi operai del turnonotte a lanciare l’allarme, ma sebbene non si siano registrati feriti le fiamme all’interno del reparto Valtellina sono riuscite a salire fino al soffitto e a danneggiare anche lache da allora è sotto sequestro, mentre le quaranta persone qui impiegate e che al momento non possono riprendere il lavoro per inagibilità del sito sono coperte dalla Cigo (Cassa integrazione guadagni ordinaria). Il confronto Le tre assemblee di ieri, organizzate per raggiungere così i(sono circa 400 in totale) di ogni turno, si sono svolte in sala mensa a porte chiuse.