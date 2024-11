Ilnapolista.it - Che classe Murray: invece di buttarsi in tv si inventa un tour teatrale. E vieta i cellulari (VIDEO)

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

CheSir Andydisubito in tv, come quasi tutti i grandi campioni che smettono, ha annunciato che il primo capitolo della sua vita post-tennis sarà un, intimo, per pochi. E senza, grazie.Ilinizierà in Scozia, con date a Glasgow ed Edimburgo, per poi concludersi al New Wimbledon Theatre, alla vigilia di Wimbledon. Quattro serate in tutto, in concomitanza con la stagione sull’erba. Le location – scrive il Telegraph – “sono state scelte con cura per garantire intimità e la sensazione di un pubblico molto personale con il due volte campione di Wimbledon e medaglia d’oro olimpica. La capienza massima dei quattro teatri è di 3.400 persone e al pubblico verrà chiesto di lasciare i propri telefoni all’ingresso”.LEGGI ANCHE: L’ultimo addio di, il campione che ha devastato l’epica del dolore: «Il tennis non mi è mai piaciuto»Insieme a lui ci sarà il presentatore sportivo della Bbc Andrew Cotter.