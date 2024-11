Amica.it - Cardigan, il grande ritorno che divide

Leggi l'articolo completo su Amica.it

Credevamo l’avessero dimenticato nel cestone delle occasioni, come il maglioncino ceruleo di Andy Sachs ne Il diavolo veste Prada. E invece no: ha risalito le passerelle dell’autunno/inverno 2024-25 come un salmone controcorrente nelle correnti volubili dello stile. Ile le sue derivazioni in maglia – golfini, giubbini, cappotti a vestaglia, perfino i twin-set che le diversamente giovani chiamano ancora Giulietta e Romeo – sono tornati alla. Sia pure a differenti lunghezze, la giacca di maglia è il tipico capo che si situa all’intersezione tra un caldo abbraccio tessile (prima collega: «Mi sento coccolata e al calduccio senza incastrarmi in un blazer strutturato e, se metto su qualche chilo, è perfetto.