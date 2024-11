Ilgiorno.it - "Caos malattie serve la vertenza. Molti pregiudizi"

Non tutti i casi arrivano in tribunale. Perché si risolvono in altra sede o perché la persona alla fine rinuncia. Molto resta da fare, ad esempio, nel mondo del lavoro, come sottolinea Antonella Albanese, segreteria Cgil Brescia che si occupa di disabilità (nella foto). "La maggior parte dei casi – spiega – riguardano lavoratori con disabilità per i quali la malattia viene conteggiata come fossero lavoratori ordinari. Ciò significa che raggiungono spesso il limite massimo di giorni che hanno per contratto e quindi poi dobbiamo far richiesta di scorporare lelegate alla disabilità con quelle per altre patologie". Quanto evidenziato nel rapporto dell’Osservatorio giuridico permanente Human Hall in collaborazione con il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi – LEDHA, ovvero che il numero di violazioni rilevato attraverso i pronunciamenti dei giudici è sottostimato, trova conferma nella quotidianità di chi si occupa di questi temi.