Bucarest-Roma oggi in tv | orario e diretta streaming ritorno sedicesimi Challenge Cup femminile 2025 volley

Tutto pronto per, gara dideidella CevCup 2024/di. Le vicecampionesse dinia, guidate da coach Kristian Michailov, vogliono sfruttare il tifo del proprio tutto per ribaltare la situazione, ma serve l’impresa al Golden Set per proseguire l’avventura in Europa. Alle Wolves di Giuseppe Cuccarini, infatti, visto il netto successo per 3-0 nella gara di andata, basteranno due set per assicurarsi il passaggio del turno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà agli ottavi di finale? L’appuntamento è per le ore 18.00 di martedì 12 novembre al Sala Polivalent? Rapid di, innia. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Rapidi edella terza competizione europea per club.