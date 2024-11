Terzotemponapoli.com - Bonolis a Bordocampo: Passione e Verità sul Calcio

Leggi su Terzotemponapoli.com

Durante la trasmissione radiofonica– I Tempo su Radio Capri, Paolo, noto conduttore televisivo e appassionato tifoso interista, ha condiviso la sua opinione su vari temi legati al mondo del. Con la sua consueta franchezza,ha parlato di argomenti chiave come l’uso del VAR, la gestione della classifica e le sue impressioni sulle squadre principali del campionato.: Il rigore per l’Inter e il ruolo del VARUno dei temi caldi toccati daè stato l’episodio del rigore assegnato all’Inter. “Secondo me, il rigore poteva anche non esserci”, ha dichiarato, sottolineando come la sua visione dalla tribuna non gli abbia permesso di valutare pienamente la dinamica dell’azione. Tuttavia,ha precisato che la decisione non ha influenzato il risultato finale della partita.