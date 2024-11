Atp Finals 2024 | Sinner doma anche Fritz vittoria in due set contro lo statunitense

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Jannikbatte Taylornella sfida valida per la seconda giornata delle ATPdi Torino. Partita di altissimo livello che ha visto ancora prevalere l’azzurroun ottimo, che è mancato sempre nei punti decisivi. 6-4 6-4 il risultato finale in un’ora e quaranta di gioco. Secondaper Jannik, che ora è atteso dalla sfidaDaniil Medvedev.TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALIRISULTATI E CLASSIFICHEMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOCALENDARIO E COPERTURA TVREGOLAMENTO ATPPUNTI PER IL RANKING IN PALIOLE PARTITE E GLI ORARI GIORNO PER GIORNOPROGRAMMA ATPSULLA RAITELECRONISTI RAI E SKYCRONACA – Ritmo subito alto tra i due tennisti, che proseguono on serve fino al 5-4, ma non mancano i momenti critici. In particolare,rischia qualcosa nella parte centrale, chiudendo per due volte ai vantaggi i propri turni in battuta, nel quinto e nel settimo game, in questo secondo casoannullando una palla break.