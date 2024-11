Liberoquotidiano.it - A Roma il Convegno "Sisto V, il Papa che ha rinnovato Roma. Dalla Renovatio Urbis a Roma Caput Mundi, passando per il metroborgo di Montalto delle Marche"

Mercoledì 13 novembre alle 15 a, presso la Sala conferenze di Castel Sant'Angelo, si svolgerà ildal titolo “V, ilche haper ildi”. L'evento, promossovicepresidenza della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e patrocinato, tra gli altri, dal Ministero della Cultura, Regione Lazio, Regione, è realizzato nell'ambito della mostra “Papi e Santi marchigiani a Castel Sant'Angelo”. L'appuntamento rappresenta un'importante occasione, in prossimità del Giubileo 2025 e dei nuovi interventi infrastrutturali avviati, per riscoprire la figura di Felice Peretti e ripercorre la complessa trasformazione urbanistica della Città Eterna voluta dalmarchigiano al tempo del Giubileo del 1600, consolidandola come modello di riferimento per le grandi capitali europee.