Secoloditalia.it - Usa, Tom Homan, “lo zar dei confini”, avverte i migranti irregolari: “Fate prima a preparare i bagagli”

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

“Ho un messaggio per i milioni di stranieri illegali che Joe Biden ha rilasciato nel nostro Paese in violazione della legge federale:meglio a”. Tom, ex capo dell’Ice durante il governo Trump, pronunciò queste parole durante la conferenza di Milwaukee. I termini dell’ufficiale per l’immigrazione potrebbero rimbombare nella mente di tutti coloro che in passato decisero di entrare illegalmente negli Stati uniti. Il funzionario americano ha ricevuto una nuova nomina di “zar dei” da Donald Trump durante la prossima amministrazione americana, con il compito chiaro di “essere responsabile di tutte le deportazioni nei loro Paesi di origine degli stranieri illegali”, stando a un post pubblicato su Truth social. Iispanici temono moltissimo l’Ice, nel corso del tempo le hanno perfino conferito il nome alternativo di ‘migra’ e che rende l’idea delle loro paure in merito.