Uomini e Donne parla la corteggiatrice che si è fidanzata con Mario Verona | Quando mi hanno detto del suo interesse…

Nella puntata odierna di Casa Lollo, Lorenzo Pugnaloni ha avuto modo di intervistare Giovanna Gemma, exdi.In particolare Giovanna ha preso parte alla stagione attualmente in onda, partecipando al famoso appuntamento al buio in cui si è trovata davanti ai tronisti Alessio Pecorelli e Michele Longobardi.In occasione di questa intervista, ha spiegato di essersi interessata subito al primo. Sia per un fattore anagrafico, sia per una questione di affinità: entrambi infatti lavorano nell’ambito della ristorazione.La sua permanenza nel dating show non è stata fortunata. Alessio ha infatti scelto di eliminare tutte le ragazze con cui non era uscito in esterna, Giovanna compresa, la quale ha deciso a sua volta di non rimanere a corteggiare Michele.In quelle poche puntate, però, è nata un’intesa fulminea.