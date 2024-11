Ilrestodelcarlino.it - Un anno senza Giulia Cecchettin: il doloroso ricordo della sorella Elena

Venezia, 11 novembre 2024 - “Tranqui, sono sempre qui per te”. È il messaggio postato stamattina in una storia di Instagram daper ricordare la, uccisa dall’ex fidanzato esattamente unfa. Una frase piena di amore accompagnata dall’emoticon del cuore e una foto delle due sorelle da piccole. A undal femminicidio21enne di Vigonovo, è tempo di fare fiorire il dolore per dare una speranza a tutte le donne e fermare il fiume in pienaviolenza. È per questo che lunedì prossimo, il 18 novembre, verrà presentata a Montecitorio la Fondazione, creata dal padre Gino e dai fratelliragazza uccisa. FondazioneEducazione affettiva nelle scuole “La differenza tra amore e possesso” Fondazione"Potevamo vederla da tanti punti di vista la nostra vicenda - ha raccontato Ginoieri sera da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ - ma io ho cercato di portare il bello di