The Penguin la spiegazione del finale | Perché Oz ha ucciso SPOILER?

The, ladelOz ha?Con la guerra tra Sofia (Cristin Milioti) e Oz (Colin Farrell) che ha raggiunto un punto di svolta, l’episodioTheci ha regalato alcuni colpi di scena scioccanti, una morte devastante e l’inizio di una nuova era. Theè uno show pieno di personaggi moralmente grigi, persino personaggi innocenti come Victor (Rhenzy Feliz) finiscono per diventare assassini dopo aver passato troppo tempo con Oz Cobb. Ilha rivelato quanto sia davvero nero il cuore di Oz e se mai ci fosse stata una speranza di redenzione per lui, quella nave è ufficialmente salpata. “Una cosa grande o piccola” offre una conclusione e un inizio a questo capitolo di The, consentendogli di passare senza problemi a The Batman – Parte II.