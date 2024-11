Terrore a Novi Ligure giostra resta sospesa a mezz’aria | salvataggio col fiato sospeso per un 13enne

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Momenti di puro panico enel pomeriggio di ieri 10 novembre verso le 17:30 ain piazza Pernigotti, dove erano state allestite delle giostre in occasione della fiera di Santa Caterina. A causa della rottura di un tubo idraulico unadel luna park è rimastaa 15 metri di altezza, provocando grande spavento tra i presenti.Il guasto allarocambolescoDopo che è stato dato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a trarre in salvo le persone a bordo della. Si è rivelato invece più difficoltoso ildi un ragazzino di 13 anni, che i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere solo tramite delle scale e un cestello dell’autoscala.Il ragazzino è stato recuperato a circa 10 metri di altezza e, a parte il grosso spavento, non ha riportato ferite o altri danni.