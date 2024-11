Abruzzo24ore.tv - Teramo-Mare, nuovi timori per il quarto lotto: area a rischio esondazione

- Il comitato Terra Lieta Val Tordino denuncia la costruzione del IVin zone mappate a, con l'assenso di Anas. Articolo: Il comitato Terra Lieta Val Tordino lancia l'allarme sul progetto definitivo deldella, sostenendo che l'opera sia situata in piena zona adel fiume Tordino. La denuncia è supportata dalle cartografie depositate da Anas, che riconosce la localizzazione della strada in un'pericolosa, ignorando le perplessità espresse dalla Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale e proseguendo nonostante il parere contrario del Ministero della Cultura. Gli ambientalisti sottolineano che le mappe utilizzate sono basate su piene calcolate ogni 200 anni, ma che, a causa della crisi climatica, i fenomeni estremi rendono più appropriate stime su intervalli di 500 anni.