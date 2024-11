Spazionapoli.it - Spalletti: “La competitività fa bene a tutti. Inter-Napoli? Bellissima partita”, poi l’annuncio su Buongiorno

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

Lucianoha accolto nuovamente i suoi ragazzi a Coverciano. Il tecnico della Nazionale èvenuto in conferenza stampa. La Serie A è costretta a fermarsi per fare spazio alle Nazionali. Ieri si è conclusa la dodicesima giornata del campionato italiano con il big match tra. Ora, il campionato italiano resterà fermo ma non i calciatori. Quest’ultimi, sono già a Coverciano dove hanno ritrovato il CT Luciano. Il tecnico ha accolto i suoi uomini, i quali sono attesi da due sfide importantissime contro Belgio e Israele. Intanto, l’allenatore è giàvenuto in conferenza stampa toccando alcuni temi importanti riguardanti anche il. In questo inizio di stagione è stato possibile vedere lapresente nel campionato italiano. Sebilsia in vetta solitaria, ad oggi non sembrerebbe esserci una compagine nettamente favorita per la vittoria finale.