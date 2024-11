Si avvicina il tempo del Bilancio, ciascun ministro si prepari a dare delle spiegazioni agli Italiani

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

I paesi del nord Europa, nonché quelli degli USA, per la prima metà di novembre, per antica tradizione, si ritrovano già con tutte le città vestite a festa e, anche se un po’ meno, adottano lo stesso dress code anche buona parte dei piccoli villaggi.Natale o Santa Klaus, insieme all’anno nuovo che arriva e alla befana che atterra con la scopa jet a decollo verticale, conservano il loro antico e collaudato appeal dovunque sulla terra. Tale particolare gradimento probabilmente è dovuto anche alla sua caratteristica di un abbondante recupero, anche se per ilche dura il periodo festivo, di riportare in vita diverse tradizioni che altrimenti sarebbero finite senza scampo nel dimenticatoio. Tra esse primeggia quella che è chiamata con diversi nomi ma si riferisce allo stesso argomento: è il tirare le somme su quanto si è fatto nel corso dell’anno appena conclusosi, per rendersi conto se si è fatto più o meno dell’anno precedente.