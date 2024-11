Ilfattoquotidiano.it - Scontri Bologna, l’accusa di Lepore sul corteo non spostato: “Hanno chiamato da Roma, si cercava l’incidente”. Piantedosi: “Stupefatto”

Ildell’estrema destra anon è statoperché “qualcuno da“. A denunciarlo è Matteo, sindaco dem del capoluogo emiliano, in una citazione riportata da Repubblica nell’ambito di un articolo che ricostruisce le scelte di ordine pubblico precedenti aglidi sabato tra Casapound e i collettivi antifascisti. Il quotidiano pubblica un verbale del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, datato 5 novembre – quattro giorni prima della manifestazione – da cui risulta come, “dall’attività informativa”, fosse “emersa la concreta possibilità di attriti tra i manifestanti facenti capo a correnti socio-politiche contrapposte”. Per questo il documento invitava la Questura a prendere “opportuni contatti con il movimento” neofascista “al fine di addivenire a una opportuna modifica del luogo di svolgimento della manifestazione, che dovrebbe avvenire al di fuori del centro storico”, ipotizzando anche una location alternativa, la “zona di piazza della Pace”.