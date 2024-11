Lanazione.it - Savino Del Bene incanta, Bergamo travolta

DEL3 VOLLEY1991 0DEL: Magnani (L2) ne, Herbots 8, Castillo (L1), Ruddins ne, Kotikova ne, Ognjenovic 2, Bajema 4, Graziani ne, Nwakalor 9, Carol 10, Baijens ne, Antropova 17, Mingardi 7, Gennari. All. Gaspari. VOLLEY: Piani 12, Adriano 3, Carraro 1, Bolzonetti 3, Strubbe 8, Mistretta (L2), Armini (L1), Farina ne, Evans, Manfredini 8, Mlejnkova 4, Alcantara ne, Spampatti (L) ne, Montalvo 11. All. Parisi. Arbitri: Saltalippi - Ciaccio. Parziali: 25-22, 25-18, 25-21 FIRENZE - LaDelPalazzo Wanny (2.553 spettatori) col rotondo successo su- una delle sorprese di questo inizio stagione – in una partita che valeva per consolidare il quarto posto. Tranne il primo set, più equilibrato e incerto, le biancoblù hanno avuto quasi sempre il boccino in mano, superiori in ricezione (36%-31%), attacco (45%-39%), battuta (5 ace a 2) e muro (14-9).