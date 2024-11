Gaeta.it - Risultati economici del primo semestre 2024 nelle province di Trento e Bolzano

Facebook WhatsAppTwitter L’attività economicaautonome die diha mostrato una crescita modesta neldel, in linea con le tendenze generali nazionali. I dati, forniti dall’aggiornamento congiunturale di Banca d’Italia, rivelano che il prodotto interno lordo è cresciuto di circa lo 0,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente sia in Trentino che in Alto Adige. Tuttavia, diversi fattori stanno influenzando questa crescita, come l’incertezza internazionale e una domanda interna ed estera debole.Fattori che influenzano la crescita economicaIl contesto economico attuale è caratterizzato da vari elementi che hanno impattato sulla crescitadue. L’incertezza del quadro internazionale, insieme alla debolezza della domanda, ha avuto un ruolo significativo.