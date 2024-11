.com - Riforma Pensioni ultime news: cosa cambierà nel 2025 e aumenti per chi?

La Legge di Bilancio, approvata dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre scorso, è ora al vaglio del Parlamento. A causa dei vincoli di bilancio non vi sarà unaorganica del sistemastico, ma vi saranno alcuni cambiamenti, soprattutto relativi alleminime e agli strumenti di flessibilità in uscita.gliprevisti per le minimeIlvedrà un incremento degli assegni minimi, che passeranno dagli attuali 614,77 euro a 617,89 euro, con un aumento del 2,2%. Per il 2026 è invece previsto un incremento più contenuto dell’1,3%. È importante sottolineare che, senza le misure inserite nella Legge di Bilancio, gli importi minimi avrebbero subito una riduzione, scendendo a 604 euro mensili.La maggioranza di governo sta valutando un ulteriore innalzamento delleminime, con l’obiettivo di raggiungere i 620 euro, e non si esclude la possibilità di arrivare fino a 630 euro.