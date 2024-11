361magazine.com - Prodotti multifunzionali e ingredienti upcycled: nasce Elelù Beauty. I dettagli

brand indipendente marchigiano che porta la preziosa biodiversità italiana sulla pelle conCon sede nelle Marche,è il marchio italiano indipendente nato dalla visione imprenditoriale di Margherita Sette. L’epitome di una storia personale che racconta di rinascita e di memoria, un viaggio all’insegna della trasformazione e di un ritrovato tempo da dedicare alla bellezza in modo consapevole, lento, completo.Un omaggio alla forza e alle radici che si traduce nella prima linea diviso– Re-Freshing & Go, You’re so Glowly e Oill in One – ispirati alla terra d’origine della founder, la Puglia, e formulati connaturali, vegani, cruelty-free e privi di sostanze nocive.Protagonisti delle formulazioni sono i prodigiosi componenti brevettati provenienti dadi scarto vegetale come Hydropom®, Mannaferm® e Regenine® eccellentemente trasformati inpensati per esaltare la bellezza naturale della pelle attraverso la preziosa biodiversità italiana.