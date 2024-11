Oasport.it - Panatta impressionato da Sinner: “Gli avversari non sanno come batterlo. Ma con Alcaraz…”

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Buona la prima per Jannikalle ATP Finals. Il numero uno del mondo ha sconfitto per l’ottava volta in carriera in altrettanti precedenti l’australiano Alex de Minaur. Un esordio quasi sul velluto e senza troppa fatica per l’altoatesino, un pensiero che ha avuto anche Adriano, che alla Domenica Sportiva ha commentato senza troppi giri di parole la sfida dell’azzurro: “”Ha giocato una partita normale, di routine. Non c’è stato match contro De Minaur, che non ha veramente chance di poter battere”.fa una riflessione anche sul momento attuale del tennis mondiale, ponendo i giocatori in delle specifiche categorie: “Il panorama del tennis mondiale in questo momento vede tre fuoriclasse che sono, Djokovic ed Alcaraz. Poi ci sono tre ottimi giocatori che sono Medvedev, Zverev e ci metterei anche Fritz.