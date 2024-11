Ilgiorno.it - Nidi gratis plus in Lombardia. Requisiti, documenti, Isee: come presentare la domanda

Milano, 11 novembre 2024 – Da oggi fino al 6 dicembre i genitori lombardi possono accedere al bando di Regione'. Gli interessati trovano tutte le informazioni al link dedicato sul portale della Regione. L’obiettivo L'iniziativa, è rivolta ai nuclei che vivono in condizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e favorendone la permanenza, l'inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro. Con particolare attenzione alle madri, haobiettivo quello di garantire l'accesso gratuito a uno dei più importanti servizi per l'infanzia,, appunto, è l'asilo nido.Con il nuovo '', infatti, le famiglie confino a 20.000 euro possono beneficiare dell'azzeramento totale della retta per l'asilo nido o il micronido, sia pubblico che convenzionato.