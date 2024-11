Dilei.it - MTV EMA 2024, i vincitori: Annalisa trionfa per l’Italia

Grande entusiasmo a Manchester per gli MTV EMA, l’evento che ha infiammato la Co-op Live arena portando sul palco artisti internazionali in una serata che ha saputo accontentare i fan di ogni genere musicale.Numerose le categorie premiate, tra cui Best Song, Best Video e Best Artist, che hanno alternato momenti di grande emozione a performance incredibili, in perfetto stile MTV. Uno dei riconoscimenti più attesi della serata è stato il Best Italian Act, un premio che quest’anno è stato assegnato ad, confermando il suo talento e il forte legame con i fan italiani che hanno scelto di sostenerla ancora una volta.“MTV EMA”,vince la categoria italianaUno spettacolo denso di musica e grandi artisti quello condotto dalla bellissima Rita Ora a Manchester per l’edizionedegli MTV EMA nella serata del 10 novembre.