Ilgiorno.it - Lissone contro la violenza. La sfida in un muro colorato

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Un murale che racconti a chiunque passerà di lì i valori necessari e le sfide da intraprendere per diffondere davvero tra le persone una culturaladi genere. Un’opera artistica che farà bella mostra di sé sulesterno della scuola dell’infanzia Cagnola, dal lato che affaccia sull’angolo con via don Colnaghi. A ideare il disegno, dal titolo “Vittoria“, è stata l’artista Costanza Rosi, vincitrice del concorso lanciato dall’associazionese QDonna in collaborazione col Comune, grazie al Fondo per la legalità e la tutela delle amministrazioni locali vittime di atti intimidatori. Al concorso hanno preso parte diversi artisti provenienti da tutta Italia. Alla fine il bozzetto scelto è stato quello di Rosi, che, spiegano dall’associazione, "rappresenta una lotta gentile ma fiera, priva di intenzioni brutali e spietate eppure rafforzata dalla potenza femminile, una lotta creatrice e non distruttiva verso l’uguaglianza".