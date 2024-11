Bergamonews.it - L’amica geniale, Boss in incognito o GialappaShow? La tv dell’11 novembre

Per la prima serata in tv, lunedì 11, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “– Storia della bambina perduta”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La separazione” e “La dispersione”.Nel primo, Elena passa più tempo del previsto in Francia con Nino, ma sa che deve recuperare il tempo perso con le figlie. Alla fine, gli anni passano e le figlie ormai ubbidiscono solo ai nonni Airota. Quando anche Pietro si costruisce una nuova vita, Elena decide che vuole portare Dede ed Elsa da Nino e vivere tutti insieme a Napoli. Tornata nella sua città, però, Lila le rivela un segreto.Nel secondo, Nino ha preso un appartamento a Napoli, ma Elena non perdona le sue insistenti giustificazioni e lo lascia. Le richieste di perdono da parte di Nino sono continue e, dopo il suicidio di Franco, Elena decide cosa fare.