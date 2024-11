Dilei.it - Kate Middleton, il dettaglio dell’anello ricomparso e le parole bisbigliate al balcone

è tornata definitivamente alla vita pubblica questo weekend e nessunè stato trascurato. Sabato al Royal Albert Hall per il Festival of Remembrance èl’anello di fidanzamento di Diana con zaffiro e diamanti che stranamente non indossava più da mesi. E al Cenotafio domenica lea Sophie di Edimburgo sono state decodificate da un’esperta in lettura labiale. Ma procediamo con ordine.ha affrontato con determinazione le cerimonie legate al Remembrance Day in cui vengono ricordate le vittime della Prima e Seconda Guerra Mondiale e di tutte le guerre successive. La Famiglia Reale si riunisce al Royal Albert Hall il sabato sera. Quest’anno mancava la Regina Camilla, costretta a casa da un’infezione al petto. L’ultima tegola sulla Corte britannica, considerando il cancro di Re Carlo e della Principessa del Galles.