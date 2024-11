Inter Primavera | 0-2 a Firenze e terza vittoria consecutiva

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Grande prova della formazionenerazzurra, che acoglie lain campionato battendo i padroni di casa della Fiorentina con un secco 2-0. Grazie a questo successo, gli uomini di Zanchetta si portano al quarto posto in classifica agganciando proprio i viola, ad appena un punto dal terzetto di testa formato da Milan, Sassuolo e Lazio.: 0-2 aIl match si è sbloccato nella ripresa, dopo un primo tempo abbastanza noioso. Decisivi i campi di Zanchetta dopo 60?: Spinaccè e Pinotti per Zouin e Quieto. Ed è proprio Spinaccè a sbloccare la gara al 68? con un gran sinistro dalla distanza. Con la Fiorentina tutta in avanti alla ricerca del goal del pareggio, gli ospiti hanno raddoppiato nel finale con Re Cecconi (migliore in campo dei suoi), con un destro al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.