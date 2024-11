Ilfattoquotidiano.it - Ilaria Salis: “Governo si preoccupa della natalità senza pensare alla casa. È normale che a Milano un lavoratore non riesca a pagare l’affitto?”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Chiamata ad aprire la seconda giornata di lavori del Social Forum sull’Abitare, l’eurodeputataha scelto di partire dalle polemiche per il suo impegno con i movimenti per la, tra attivismo e occupazioni: “Quando sono stata liberata alcuni giornali mi hanno attaccato ferocemente sul tema delle occupazioni e hanno fatto una scoperta sensazionale: che i miei genitori sono proprietari di– ha ironizzato– perché in Italia è diventatoche una persona a quasi 40 anni debba vivere incon i genitori, perché in una città comeanche se si ha un lavoro come lo avevo io, da insegnante precaria, è impossibile pagarsi un affitto. La cosa assurda è poi vedere questo, che osserva la crisi demografica indifferenti al tema dell’abitare, come se la decisione di avere una famiglia non fosse legatapossibilità di avere una”.