Anteprima24.it - Il Sannio Consorzio Tutela Vini promuove la sostenibilità del settore vitivinicolo locale

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUn nuovo progetto di ricerca e sviluppo denominatoSUSTAINABILITY, ideato dalallo scopo dire ladelviticolo. Il piano, infatti, aspira a creare un modello di sviluppo territoriale che sia replicabile, mettendo al centro lacome strumento per preservare le risorse dele stimolare nuove opportunità economiche, ma anche a rispondere ai requisiti dei nuovi disciplinari, in fase di modifica, che includono la possibilità di rivendicare e certificare a DOP e IGP, soltanto le produzioni che risponderanno ai requisiti della produzione integrata (SQNPI) e/o certificazione di.Il progetto pilotaSUSTAINABILITY, nasce in considerazione del fatto che gli impatti delle attività agricole vanno oltre i confini dei campi coltivati, poiché riguardano il benessere dei lavoratori e la salute dei consumatori, il coinvolgimento delle comunità locali, la valorizzazione del territorio circostante e la conservazione delle risorse naturali.