Thesocialpost.it - Il Lecce sceglie il nuovo allenatore: annunciato Marco Giampaolo

Salta una panchina in Serie A: al posto dell’uscente Gotti, ex Udinese che non è riuscito a imporsi in una nuova realtà, ci sarà il ritorno di un volto molto noto. Ilha infatti ufficializzato l’ingaggio dicomedella squadra. Dopo due anni di assenza dal mondo del calcio, il tecnico nato a Bellinzona torna a guidare una formazione di Serie A. L’espertoabruzzese, classe 1967, vanta una lunga carriera nelle massime competizioni italiane, inclusa un’esperienza alla guida del Milan e della Sampdoria, suo ultimo incarico prima di questo ritorno. Il contratto diavrà una durata fino al 30 giugno 2025, con un’opzione di rinnovo automatico nel caso in cui ilraggiunga la salvezza, obiettivo principale del club in questa stagione.