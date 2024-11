Il Gladiatore II | alla scoperta dei protagonisti del nuovo racconto epico

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

IlII:deidelIn arrivo il 14 novembre nelle sale con Eagle Pictures, IlII è forse uno dei titoli più attesi della stagione, soprattutto in Italia e nella Capitale, dove le strade e l’immaginario collettivo ancora riecheggiano delle parole di Massimo Decimo Meridio di Russell Crowe, l’indimenticabileche sfidò un Impero. Ebbene, a distanza di 24 anni, Ridley Scott torna nell’arena per eccellenza, l’Anfiteatro Flavio, per raccontare una nuova storia di potere e vendetta.Chi ha visto (e amato) il primo film del 2000 sa benissimo chefine Commodo (Joaquin Phoenix) e Massimo muoiono nell’arena, e quindi di cosa parlerà questa nuova storia? E soprattutto chi sarà ildel titolo? Ecco chi sono i principali personaggi del film di Scott e da chi sono interpretati.