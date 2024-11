Ilfattoquotidiano.it - Il coraggio del male, viaggio nell’Italia degli anni di piombo: il primo romanzo del pm Sebastiano Ardita

Ci sono le note dei Dire Straits a fare da colonna sonora alle avventure di Stella Albano, studentessa di giornalismo all’Università di Trento. È questa giovane’80 la protagonista deld’esordio di, noto magistrato antimafia. Il libro s’intitola Ildel, è edito da Bonfirraro e uscirà nelle librerie il prossimo 15 novembre.Siciliano, in magistratura dal 1991,ha firmato in passato numerosi saggi: Ricatto allo Stato (Sperling&kupfer, 2011), Catania bene (Mondadori, 2015) Giustizialisti (Paperfirst, 2017), Cosa Nostra SpA (Paperfirst, 2020). Al di sopra della legge (Solferino, 2022). Procuratore aggiunto a Catania, in passato il pm ha ricoperto lo stesso incarico a Messina, è stato consigliere togato del Csm e per diecidirettore generale del trattamento detenuti del Dipartimento amministrazione penitenziaria.